В Самаре подросток требовал 10 млн рублей, в противном случае обещал взорвать школу

Сообщение о ЧП в полицию поступило 3 марта около часа дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 марта в Самаре эвакуировали более 600 человек из школы №37 на ул.Тухачевского из-за сообщения о взрывчатке внутри.

- На электронную почту школы пришло письмо: «Меня зовут Иван, ваше учебное заведение заминировано. Одно нажатие и произойдёт взрыв, заведение взлетит до небес. Если хотите сохранить жизни детям, то переведите до 19.00 десять миллионов рублей по этому номеру. Время ограничено, все в ваших руках». Далее был указан номер Светланы Д., которая оказалась мамой того самого Ивана, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Конечно, школу все равно проверили на наличие взрывчатки, учеников и педагогов эвакуировали, но внутри ничего не нашли.

Зато Ивана и его семью «вычислили» быстро и доставили в ближайший отдела полиции. Мальчик учится в коррекционной школе, его мама работает в социально-реабилитационном центре.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкции статьи предусматривают крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.