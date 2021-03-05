В субботу в Самарской области ограничат движение на трассе М-5

В субботу на М-5 перекроют движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области в субботу, 6 марта, ограничат движение на 980-м км трассы М-5 "Урал" около села Зеленовка в Ставропольском районе. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Участок дороги, который планируют закрыть, располагается около поста ДПС вблизи Зелёновки, где и без того регулярно скапливается большое количество большегрузного транспорта.

На участке будут монтировать опору, на которой разместят информационное табло. Из-за этого движение по трассе в сторону Самары будет закрыто с 13 до 14 часов, из Самары - с 9 до 10 часов.

В МЧС просят водителей планировать маршрут с учетом перекрытий, чтобы не создавать на этом месте крупные заторы.