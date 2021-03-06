Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 6 марта 2021 года

При это количество заболевших снижается. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарская область оказалась на шестом месте в антирейтинге выявленных случаев COVID-19 за сутки среди регионов России. В 63 регионе 270 новых заболевших, что, при этом, меньше, чем за предыдущие дни.

Больше всего новых заболевших в Москве – 1820, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Следом идут Санкт-Петербург (975) и Московская область (746). Выше Самарской области в антирейтинге также Нижегородская и Воронежская области.

За прошедшие 24 часа из больниц 63 региона выписали 292 человек.

К сожалению, не обошлось без смертей. За последние 24 часа скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом.