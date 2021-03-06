Памятник Константину Головкину в Самаре могут поставить на улице Ленинградской

Как будет выглядеть памятник, решат в марте этого года.

В Самаре прошло совещание комитета по празднованию 150-летнего юбилея выдающегося самарца Константина Головкина. На нем обсудили, в том числе, памятник купцу, меценату, художнику, спортсмену и краеведу.

- В этом году мы установим памятник Константину Головкину. Скорее всего, он разместится на улице Ленинградской рядом с домом, где жил выдающийся самарец. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников. На сегодняшний день мне удалось изыскать половину необходимого финансирования, и оно уже поступило на счет Союза архитекторов Самары, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как будет выглядеть памятник, а также точно место, где его установят, выберут в марте.

Кроме того, к юбилею Константина Головкина в этом году в Самарской области проведут парусную регату, велозабег, организуют выставки в музеях и экскурсии по «головкинским местам». Традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест» будет также посвящен Головкину.