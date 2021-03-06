90-летний дедушка 20 лет живет в гараже в Самаре

Пенсионер уверяет – он писал властям, но ему смогли предложить только дом престарелых, ему не понравилось. Фото: vk.com/overstory163.

Самарец рассказали в соцсетях историю 90-летнего Владимира Петровича, который 20 лет живет в гараже на улице Нагорной. Она опубликована в паблике «Подслушано Самара». По словам пожилого мужчины, его выгнали из дома жена и двое внуков. После смерти единственной дочери Владимира Петровича они, по словам пенсионера, «начали лютовать»: избивали его и отбирали пенсию. Мужчине пришлось уйти в гараж.

- Фото из 2014 года, но за это время ничего не поменялось. Этот бедный дедушка живет около моего дома. Помогаем ему чем можем. Кто тоже живет в Самаре и готов помочь, пишите в комментарии, - призывает автор поста.

Пенсионер уверяет – он писал властям, но ему смогли предложить только дом престарелых. Мужчине там не понравилось, и он вернулся в гараж, где «число и жилье сделано на совесть».