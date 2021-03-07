Под Самарой машина с мертвецом протаранила иномарку

За рулем иномарки на момент аварии сидел скончавшийся водитель

В Самарской области 6 марта 2021 года произошло не обычное и немного шокирующее ДТП. Это произошло в Суходоле. Мужчина 66 лет ехал за рулем своего автомобиля Сузуки по улице Победы. В какой-то момент иномарка вылетела на проезжую часть, протаранила стоявший рядом Рено Сандерс и откинула его на находившуюся неподалеку отечественную легковушку. Вот только приехавшие на место ДТП полицейские были шокированы тем, что увидели в машине.

- После ДТП в автомобиле Сузуки обнаружен труп водителя, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пока что предварительная версия случившегося - инфаркт у пожилого водителя иномарки. По данным полиции, больше в столкновении никто не пострадал.