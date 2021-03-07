Врачи исправляют ситуацию с коронавирусом в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 7 марта 2021 года. Стоит отметить, что число заболевших за сутки в регионе немного снизилось. В этот раз цифра достигла 268 человек. При этом за сутки из больницы выписали 288 человек.

В этот раз по числу заболевших Самарская область оказалась на седьмом месте. В Воронежской области - 271 человек, в Ростовской - 272, больше в Нижегородской - 383 человека заболели COVID-19 за сутки.

С 15 февраля это самое низкое число заболевших в регионе за сутки. До этого количество пациентов с инфекцией не снижалось ниже 270.

И самый главный результат - за сутки от коронавируса никто не умер, накануне была зафиксирована только одна смерть.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первую дозу прививки уже получили более 100 тысяч человек.