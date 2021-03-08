8 марта в Самаре женщин поздравят военные

В праздник самарчанки получат цветы от людей в форме

В Самаре 8 марта пройдет праздничная яркая акция от военных. Всем женщинам, которые в этот день окажутся на площади Куйбышева, офицеры и солдаты подарят цветы. Также военные обязательно скажут приятные слова в этот весенний день

- Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать здоровья, счастья, радости, мирногно неба над головой, - первым поздравил женщин в эфире радио "КП-Самара" полковник Дмитрий Турлов.

Напомним, что накануне праздника в Самаре уже раздавали цветы. В акции "Цветы от губернатора" приняли участие волонтеры, чиновники, депутаты, которые также в преддверии 8 марта вышли на улицы и дарили проходящим мимо женщинам цветы, прекрасное настроение и улыбки.