В Самарской области проводится проверка по факту ДТП с семью погибшими

Семь человек погибло в столкновении легковушки с грузовиком под Самарой. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области прокуратура начала проверку по факту ДТП с семью погибшими в Красноярском районе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. Легковой автомобиль, в котором находились семь человек, врезался в грузовик. В результате аварии погибли все, кто был в легковушке - пять парней и две девушки.

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. На контроль взята доследственная проверка. Также причины произошедшего выясняют в полиции.