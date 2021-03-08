В Самарской области ежедневно снижается количество новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 263 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заразились 50 700 человек. Из них вылечились 47 037, из которых 283 - за прошедшие сутки. В регионе с каждым днем фиксируют меньше заразившихся, количество новых случаев постепенно снижается.

Что касается смертельных случаев, то на этот раз зафиксировали два летальных исхода среди заразившихся. Всего в регионе умерли 937 человек, у которых был коронавирус.

В целом по стране 10 253 новых случаев заражения в 83-х регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 4,3 млн человек.