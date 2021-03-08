Самарский губернатор запел на 8 марта

8 марта самарский губернатор запел

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 8 марта запел. Он спел песню "Королева Красоты".

Видеоролики появился на официальной странице губернатора в Instagram. Он начинается с того, что Азаров входит в студию, подходит к микрофону, а затем начинается клип. В нем показаны дамы самых разных профессий - полицейские, спортсменки, работницы промышленных предприятий, врачи, учителя, актрисы.

Ранее губернатор записал видеопоздравление, в котором поздравил с праздником женщин Самарской области.

Кроме того, военнослужащие поздравили с 8 марта 100-летнюю участницу Великой Отечественной войны Любовь Егорову.