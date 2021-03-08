Фура столкнулась с легковушкой в Самарской области, один человек погиб

Пассажир "Ларгуса" погиб в столкновении легковушки с фурой. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе фура столкнулась с "Ладой Ларгусом", об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. Примерно в 8:50 на обводной дороге легковушка столкнулась с грузовиком. По данным полиции, "Ларгус" выехал на встречную полосу, где и врезался в тягач.

В результате аварии мужчина, который был пассажиром в "Ларгусе", от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получил водитель легковушки, которого доставили в больницу.

Сейчас выясняются подробности произошедшего.

Ранее в Самарской области произошла крупная авария, в которой погибли семь человек.