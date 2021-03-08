Ночью в Самарской области ожидается сильный ветер

В Самаркой области в ближайшие дни будет морозная погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Объявлен желтый уровень опасности, сообщают в региональном МЧС.

Местами по области возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В МЧС советуют при сильном ветре стараться укрыться в поземных пешеходных переходах или подъездах, не стоять около стен домов, не пытаться спрятаться на остановках, около рекламных щитов или под деревьями.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается от трех восьми градусов мороза, ночью местами похолодает до -13 градусов.