Автобус перевернулся около торгового центра в Самаре. Фото - "ДТП 163 Самара"

В понедельник вечером, 8 марта, в Самаре около "Мегасити" перевернулся автобус.

Как рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла, когда автобус возвращался с рейса. На момент ДТП в нем не было пассажиров, а водитель за медицинской помощью не обращался.

Автобус перевернулся на бок и перекрыл часть проезжей части, из-за чего не месте образовался затор. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП с грузовиком и кроссовером, в котором погибли семь человек.