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Красавица жена депутата Хинштейна примерила на себя форму Росгвардии

Актриса Поля Полякова приняла участие в проекте «Проверка на прочность»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жена Хинштейна известная актриса Поля Полякова доказала, что может задерживать преступников Фото: twitter.com/Khinshtein

Жена Хинштейна известная актриса Поля Полякова доказала, что может задерживать преступников Фото: twitter.com/Khinshtein

Депутат Александр Хинштейн показал свою жену актрису Полю Полякову в форме Росгвардии. Девушка приняла участие в молодежном проекте Росгвардии «Проверка на прочность».

- Известная актриса Поля Полякова вместе с ведущими старшим сержантом Росгвардии Кристиной Богославской и Андреем Черкасовым прошла краткий курс профессиональной подготовки под руководством подполковника полиции Владимира Маркидонова, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Жена самарского депутата доказала, что женская красота способна не только завоевывать мужские сердца, но и задерживать преступников. Поля Полякова с легкостью овладела приемами рукопашного боя, а также научилась стрелять из огнестрельного оружия.