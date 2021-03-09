В Самаре под колесами автомобиля оказалась маленькая девочка

ДТП произошло напротив дома номер 9 по улице Ногина Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, 7 марта, в поселке Управленческий ребенок пострадал под колесами иномарки. Девочка неожиданно выбежала на проезжую част из-за припаркованного на обочине автомобиля.

- 30-летняя женщина на автомобиле Ford Focus, двигаясь по улице Ногина, совершила наезд на семилетнюю девочку, которая неожиданно вышла на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Девочка была в сопровождении мамы и папы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии ребенок получил травму головы. Водитель на иномарке сама доставила пострадавшую девочку в больницу, где врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Напомним, что утром 8 марта в Самарской области произошла жуткая автокатастрофа, которая унесла семь жизней. Погибшим было от 17 до 23 лет.