В Самаре 9 марта перекроют движение по улице Молодогвардейская

Работы завершат предположительно в 9 часов вечера этого же дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 марта, с 11 утра и до окончания работ на улице Молодогвардейская, от Полевой до Первомайской будет временно закрыто движение для автомобильного транспорта. Ограничения вводятся из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе.

- В районе дома №238 по улице Молодогвардейской с 11 утра 9 марта будет проводиться ремонт трубопровода диаметром 900 мм. Аварийно-восстановительные работы продлятся предположительно до 9 часов вечера этого же дня. Были произведены технологические переключения, все жители ближайших домов останутся с водой, - сообщили в пресс-службе РКС-Самара.

Как сообщили в коммунальной службе, по завершению ремонта на месте будет работать подрядчик, который заасфальтирует участок.