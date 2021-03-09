В Самаре вооруженный грабитель вынес из ювелирного магазина украшений на миллион рублей

Продавец говорит, что преступник держал в руках пистолет, было ли оружие настоящим, предстоит выяснить полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 5 марта в ювелирный магазин на ул.Победы в Самаре зашел молодой человек. Однако оказалось, что это вовсе не покупатель:

- Он попросил показать ему товар поближе, как будто бы выбирал подарок. А когда я открыл витрину, наставил на меня пистолет и потребовал отдать все, что есть, - рассказывал позднее полицейским продавец-консультант.

В магазине стояли камеры видеонаблюдения, а вот охранников не было. Была ли продукция застрахована, пока не ясно.

- Всего похищено 52 украшения, ущерб собственник оценил в 1,1 млн рублей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – На место выезжал начальник уголовного розыска облМВД Павел Жилюнов собственной персоной.

Уголовное дело уже возбудили по статье «Грабеж». Всего через несколько часов после ЧП у полиции появился подозреваемый, сейчас полицейские идут по его следу.