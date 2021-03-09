За сутки отмечено больше выздоровевших, чем заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 260 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 50 960 инфицированных.

Из общего числа зараженных, 47 331 человек успешно справился с болезнью, в том числе за минувшие сутки выздоровело 294 человека.

По данным на 9 марта, в Самарской области за последний день не было летальных исходов, среди пациентов с коронавирусом. Общее количество смертей за пандемию – 937.