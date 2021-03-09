Многоэтажки у лесопарка им.60-летия Советской власти прошли публичные слушания

Рядом с лесопарком собираются строить новый микрорайон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект многоэтажной застройки около лесопарка им.60-летия Советской власти прошел публичные слушания. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Речь идет о планируемой многоэтажной жилой застройке в районе улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры и Московского шоссе. Возводить здесь новый жилой квартал этажностью в девять этажей и выше планирует строительная компания ООО «Сокол», которую возглавляет известный самарский застройщик Анатолий Давидюк.

Как известно, новый микрорайон будет рассчитан на проживание 4288 человек. На первых этажах домов расположится два детских сада на 70 человек каждый, участковый пункт полиции и кабинет врача общей практики. А вот количество парковок застройщик решил сократить - вместо положенного одного машиноместа на каждую квартиру он попросил разрешения ограничиться одним местом под авто на две квартиры.

На проект отклонения от разрешенных параметров застройки поступило 11 положительных мнений и 2 отрицательных мнения в письменном виде, - сообщается в опубликованных документах.

По итогам публичных слушаний комиссии по землепользованию и застройке при главе Самары рекомендовали принимать решение с учетом поступивших мнений.