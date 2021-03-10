В Самаре снова похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в Самарской области снова похолодает, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, с северным ветром атлантического циклона продолжит поступать холодный воздух полярных широт, местами с небольшим снегом. В дальнейшем арктический антициклон, сформировавшийся на севере Скандинавии, сместится в Центральные районы России, захватив часть Поволжья. В результате установится морозная погода.

В регионе ожидается до -18 градусов днем, а ночью местами по области похолодает до -28 градусов. Сегодня в Самаре прогнозируют -10, -12 градусов, по области возможно до 14 градусов мороза. Наиболее холодными окажутся ночи на четверг и пятницу, когда будет до -28.