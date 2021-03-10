В апреле в Самаре начнут работать мобильные комплексы для вакцинации от COVID-19

В Самарскую область продолжают привозить вакцину

В Самарской области уже в апреле начнут работать мобильные комплексы для вакцинации от коронавируса. Их должны будут закупить до конца месяца. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона. На данный момент в области работает 144 прививочных пункта, из них два - мобильных. Всего же закупят 19 таких комплексов и это сделает прививку более доступной для самарцев.

- В области привились уже более 116 тысяч человек, из них свыше 64 тысяч получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. Более половины вакцинированных – это люди в возрасте 60 лет и старше, - рассказали в оперативном штабе.

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов в свою очередь попросил делать больше социальной рекламы вакцинации, чтобы каждый житель региона знал, куда и как обратиться за прививкой.

По последним данным, в регион поступили еще 33 тысячи доз вакцины, сейчас их развозят по больницам.