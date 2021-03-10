В Самаре проверят, не растаял ли асфальт вместе со снегом

Как только позволят погодные условия – начнет сходить снег, в Самаре планируется начать комиссионные осмотры ранее отремонтированных дорог Фото: администрация Самары

Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» совместно с подрядчиками и представителями надзорных органов проведут комплексное обследование ранее отремонтированных дорог в Самаре. Специалисты оценят качество покрытия после схода снега.

- Основные контрольные мероприятия нацелены на мониторинг качества и своевременности работ в рамках зимнего содержания улично-дорожной сети, рассказали в городской администрации.

Сегодня, 10 марта, состоялся первый выезд комиссии на улицу Георгия Димитрова, которая в прошлом году была приведена в порядок большими «картами». При первичной оценке специалисты отметили, что после ремонта он достойно выдержал осенне-зимний период. Пока разрушения не визуализируются.

- Однако, чтобы в дальнейшем состояние автомобильных дорог не вызывали нареканий, необходимо выполнять работы по расчистке снега снегоуборщиками в соответствии с регламентом, своевременно и качественно, а также максимально аккуратно, - поручил рабочим МБУ представитель организации.