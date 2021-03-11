Тольяттинскую звезду «ДОМа-2» подозревают в причастности к смерти бодибилдера Ярослава Лившина

Алену (Элен Каминская) часто обвиняли в эксцентричном поведении Фото: ondom2.com

Бодибилдер Ярослав Лившин исчез 12 февраля этого года, а на днях его тело обнаружили в лесу далеко от дома, в Балашихе. Мама Лившина уверена, что сын мог пропасть по вине своей бывшей возлюбленной из Тольятти Алены Лысенко. Об этом сообщает портал starhit.ru.

- Он принимал наркотики, когда встречался со своей бывшей девушкой. Она негативно на него влияла, а Ярослав был так влюблен, что шел на все ради нее. Но в последние месяцы он много занимался спортом, не пил и ничего не принимал. Я это знаю на сто процентов, - заявила мать Ярослава.

К слову, обвинения могут быть небезосновательными. Репутация девушки довольно запятнана. В свое время Алена засветилась в скандальном телешоу «Дом-2», где находилась под псевдонимом Элен Каминская. Кроме того, тольяттинку много раз обвиняли в чрезмерно вульгарном поведении и даже подозревали в занятиях эскортом.

Однако сама Алена Лысенко с таким мнением о себе не согласна. Она утверждает, что Ярослав сам сбежал от контроля матери.

- Она его с ума сводила, шагу не давала ступить. К тому же меня она дико ненавидела, а с Ярославом мы любили друг друга. Он мне даже предложение сделал, только его мать свадьбу сорвала, - ответила на нападки матери девушка.

Однако друзья погибшего бодибилдера рассказали, что бывшая Ярослава постоянно надоедала ему звонками, пыталась добиться встречи. Теперь выяснить, зачем мужчина ушел в лес и там умер, предстоит следователям.