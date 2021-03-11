В Самаре клиент спа-салона на Революционной напал с ножом на сотрудницу

Самарец украл у девушки деньги, телефоны и золото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в спа-салоне на улице Революционная в Самаре. Как выяснилось, посетитель в медицинской маске, угрожая ножом сотруднице салона, похитил два мобильных телефона, золотые украшения и деньги.

ЧП произошло 2 марта, после совершения преступления грабитель в маске скрылся. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных в организации и на ближайших зданиях.

- На одной из записей был обнаружен фрагмент, где злоумышленник снял маску. Был установлен его маршрут следования, а также подъезд, в который он вошел, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Во время опроса мужчина не стал сопротивляться и сознался в содеянном. Полицейские изъяли похищенные мобильные телефоны, а также нож, которым он угрожал своей жертве. Задержанный рассказал, что деньги он потратил, а золотые украшения потерял на улице.

В настоящее время в отношении грабителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Мужчина в данный момент находится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.