В Самаре сократили число сезонных автобусов, которые курсируют до кладбищ

Изменения коснутся автобусов, работающих в религиозные праздники и на День Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовали постановление, согласно которому сокращается количество автобусов, которые в основном работают на Пасху, Радоницу, Красную Горку, Большую родительскую и в День Победы. Изменения уже внесены в реестр муниципальных маршрутов Самары.

Таким образом, на маршрут №4а «Управленческий - кладбище Лесное» вместо трех автобусов будет выходить два, на маршруте № 27к «Пл. Кирова - кладбище Зубчаниновское» вместо 10 оставят 6 автобусов, № 36д «Хлебная площадь - кладбище Рубежное» - не пять, а три единицы техники.

Кроме того, значительно сократится количество автобусов №63э, которые курсируют от а/с Аврора до Рубежного кладбища. Так, вместо 50 автобусов на маршруте останутся всего 22.

Также сократится количество автобусов №67к «Мехзавод - кладбище Лесное» - с трех до двух. На маршруте №77д «Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище Южное)» останутся три автобуса вместо шести, а вместо 30 автобусов №129э «а/с Аврора - Южно-обводная дорога (кладбище Южное)» останутся 18.