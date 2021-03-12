Жители поселка Прибрежный добились открытия у себя пункта вакцинации от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса жители поселка смогут уже 16 марта в своей поликлинике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Прибрежного пожаловались в социальных сетях на отсутствие прививочного кабинета в поселке, а ближайший пункт вакцинации от коронавируса находится в поселке Управленческий. Их обращение было услышано и уже 16 марта должен открыться пункт вакцинации непосредственно в поселке.

Несмотря на то, что к ближайшему прививочному пункту был организован подвоз пожилых и маломобильных граждан, жителям доставляло неудобство ездить на прививку в удаленные районы.

- Чтобы повысить доступность вакцинации для всех жителей поселка Прибрежный необходимо открыть прививочный кабинет прямо там, - поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящее время на базе местной поликлиники №4 проводят маршрутизацию и оборудуют прививочный кабинет. По плану, первые пациенты смогут сделать прививку от коронавируса в поселке уже 16 марта.

Напомним, что в Самарской области на данный момент работают 144 пункта вакцинации, а прививку от коронавируса сделали более 127 тысяч жителей.