В Самаре загорелось офисное здание Скала

Крупный пожар охватил два этажа здания Фото: предоставлено КП-Самара

В центре Самары произошел крупный пожар в офис-центре Скала на Московском шоссе. Сообщение о возгорании поступило 12 марта, около полудня. Как сообщают очевидцы с места происшествия, пожар охватил 1 или 2 этажи крайнего здания офисного центра, со стороны парковки.

- Сверху падали горящие пластиковые панели. Панели упали на припаркованные рядом машины. Автомобили сгорели практически дотла, - сообщают очевидцы с места ЧП.

В настоящее время официальных комментариев от МЧС нет. Также неизвестно о пострадавших. Сотрудников офисного здания срочно эвакуировали. На месте работают около 10 пожарных расчетов. КП-Самара будет следить за развитием событий.