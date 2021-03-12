«Единая Россия» в Самарской области сформировала комитет, который определит кандидатов на выборы

В "Единой России" сформировали комитет, который определит кандидатов на выборы

Общественники и добровольцы вошли в комитет по организации предварительного голосования в региональном отделении партии «Единая Россия» в Самарской области.

В партии готовятся к осенним выборам в Госдуму и самарскую губернскую думу. В партии решили, что кандидатов «Единой России» определят преимущественно общественники и волонтеры.

«С общественными организациями «Единая Россия» тесно и плодотворно взаимодействует. Мы поддерживаем друг друга, а за последний непростой год спектр участников таких организаций стал шире. В борьбе с пандемией коронавируса ярко проявили себя волонтерские организации. В политической жизни эти люди раньше не участвовали, но им есть что сказать, сделать во благо людей, всего региона и страны», — отметил руководитель исполкома регионального отделения партии Дмитрий Холин.

В состав комитета войдут, в том числе, руководитель «Союза генералов Самары» Александр Баранов, координатор движения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева, исполнительный директор Благотворительного фонда им. Козлова Дмитрий Квашин, председатель союза ветеранов «АВТОВАЗа» Николай Карагин и другие известные и авторитетные жители губернии. Возглавит оргкомитет секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года, подавать заявки на участие в нем смогут все желающие. Срок – до 29 апреля. Для проведения голосования «Единая Россия» выбрала открытую модель: участие в нем могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели. Сделать свой выбор они смогут как в электронной форме, так и оффлайн. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг. За честностью и легитимностью процедуры будут следить общественные и волонтерские организации.