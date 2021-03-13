«АвтоВАЗ» внесли в «черный список» блогера, который разгромил новую LADA Niva Travel

Марат "Борода" имеет более 2 миллионов подписчиков на своем ютуб-канале Фото: скриншот с видео

В сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети Вконтакте рассказали о конфликте автоконцерна с известным осетинским автоблогером, который в своем ролике на Ютубе в пух и прах разгромил новую LADA Niva Travel. По словам самого блогера Марата «Бороды», руководство «АвтоВАЗа» не только заблокировало его в официальном сообществе «LADA», но и запретило своим дилерам продавать ему обновленный внедорожник.

Всё началось с того, что «Борода» в начале февраля этого года нашел среди своих знакомых новую «Ниву» и разгромил автомобиль в своем ролике на Ютуб-канале ASATA Channel. За месяц ролик посмотрели почти 5 миллионов человек, было оставлено более 37 тысяч комментариев.

- Руководство тольяттинского автоконцерна не оценили разгром своей новинки, на продажи которой они видимо особо рассчитывают, и внесли автоблогера в черный список сообщества, показав, что он для них нежелателен, - рассказали в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа».

Кроме того, вслед за блогером, заблокировали и десяток пользователей, которые начали критиковать новинку, ссылаясь на ролик в ютубе. «Армия» защитников блогера начали откровенно «травить» сообщество, присылая сообщения с оскорбительными цитатами из обзора «Бороды».

В свою очередь, Марат «Борода» в своем паблике Вконтакте в ответ на блокировку заявил, что «выросла дикой, приучена к городу. Приучена к лотку». Он продолжает сравнивать обновленную «Ниву» с Toyota RAV4, а в остальном ничем не отличающуюся от обычной «Шнивы».

Стоит отметить, что сообщество «АвтоВАЗа» имеет полное право «банить» пользователей, которые, не чураясь матных оскорблений, критикуют тольяттинские автомобили. Напомним, что о новому закону, мат в социальных сетях запрещен.