Морозы до -22 градусов вернутся в Самару

Пока в Самаре достаточно прохладно, особенно по ночам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару вернутся морозы до -22 градусов. Это произойдет уже в ночь на воскресенье. В основном по региону температура опустится до -17 градусов, но местами она будет достигать гораздо более низких значений. Ночи останутся морозными на протяжение практически всей недели, при этом будет дуть южный ветер.

Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до -3 -8 градусов, а уже в понедельник до -1 - 6 градусов. Будет облачно, с прояснениями, в понедельник пойдет небольшой снег.

Синоптики объясняют, что такая погода типична для весны. Под влиянием гребня антициклона ночью сохраняются холодные температуры, а вот днем благодаря интенсивному прогреву и яркому теплому солнцу становится гораздо теплее.

Напомним, что ранее в Гидрометцентре уже сообщали, что средние температуры в марте будут ниже нормы на три градуса, так что особого тепла и быстро ждать не приходится. А как вам такая погода? Обсудим в комментариях.