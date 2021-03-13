В Самарской области самосвал вытолкнул легковушку в кювет, пострадала женщина

Женщина на обгоне попала в "слепую зону" самосвала Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 11 марта, на трассе в Кинельском районе произошло ДТП с участием КАМАЗа и легкового автомобиля Лада Приора. В результате аварии пострадала водитель отечественной малолитражки.

- По предварительным данным, мужчина не заметил начавшую обгон легковушку и спровоцировал боковой удар в кузов Приоры. В результате отечественный автомобиль, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, съехал с дороги в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии женщина получила травмы. Пострадавшую на скорой госпитализировали в больницу, где врачи назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.