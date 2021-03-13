На площади Куйбышева в Самаре появилось более 350 Маслён

"Конкурсантки" выставлены около главной 15-метровой Маслёны Фото: администрация Самары

В Самаре завершился второй творческий конкурс «Самарская Маслёна-гостья дорогая». Более 350 различных кукол стали украшением главной площади города на Масленицу.

- Сегодня профессиональное жюри оценивало работы, как отдельных авторов, так и творческих коллективов Самары. Конкурс проводился в четырех номинациях: Оригинальное и самобытное авторское решение, соблюдение народных традиций обрядовой куклы, современный взгляд и создание куклы из экологически чистых материалов, - рассказали в администрации Самары.

Жюри было не просто сделать выбор, ведь в этом году заявок стало намного больше, чем в прошлом. Участники проявили немало стараний и мастерства, поэтому каждая