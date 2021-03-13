Приемный папа для лося: житель Самарской области нашел в лесу лосёнка и приютил у себя

Маленький лосёнок обрел новую человеческую семью, находясь на волосок от гибели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области спас в лесу маленького лосёнка. Мужчина принес малыша к себе домой и стал для него «приемным папой».

- Я шел по лесу и увидел в снегу маленького лосёнка. Где-то вдалеке, как мне показалось, мама его пробежала. Я потихоньку ушел, а он за мной. Положил его обратно и убежал, пока мамка не вернулась, - рассказывает мужчина журналистам Комсомольской правды.

На следующий день лесник пошел поверить, все ли хорошо с лосенком, и нашел малыша уже с опухшими от голода глазами. Мужчина осмотрелся, но следов матери на снегу не увидел.

- Я взял его, положил в машину и повез домой. Не умирать же ему от голода на морозе, - рассказывает новоиспеченный «приемный папа».

Мужчина и не думал, какие трудности ему предстоит испытать, воспитывая лосёнка. Как оказалось, коровье молоко малыш не пьет, пришлось по всему селу искать козье молоко, которое более питательнее и полезнее для растущего организма. Молоко нашлось, а вот соски на бутылку ни у кого из соседей нет.

- Пришлось выкручиваться. Нашли перчатки, прорезиненные толстые и бутылку. Так и кормили, - смеется мужчина.

Кормить тоже оказалось не простым занятием, лосёнок хоть и был маленьким, но крупным. Кушал он каждый час. По словам лесника, днем с этим проблем не было, а вот ночью приходилось вставать, как к грудничку, по графику.

- Сейчас бегает, играется. Кушает хорошо, я ему соли обязательно даю. Многие приезжают посмотреть, пофотографировать. Со всей области звонят, телефон уже красный, - улыбается лесник.