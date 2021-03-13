Межведомственная комиссия озвучила предварительную причину пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

Здание вспыхнуло, как спичка Фото: очевидцы

По факту крупного пожара в офисном центре Скала на Московском шоссе в Самаре была создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители МЧС, ГИСН и эксперты. Комиссия должна выяснить возможные причины возгорания, а также были ли где-то еще использованы аналогичные фасадные системы.

Комиссия была создана по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Спустя сутки после ЧП уже можно озвучить первые результаты работы.

- Сразу после ликвидации пожара специалисты установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы, кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что «причина» заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта, - сообщил руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.

Комиссия отметила, что торгово-офисный центр «Скала» на Московском шоссе был введен в эксплуатацию в 2005 году. С того времени реконструкция и капитальный ремонт в здании не проводились.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, что предварительной причиной пожара могли стать неосторожные действия с источником повышенной опасности.

- Фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ «Скала», не используются при строительстве торговых центров, ни, тем более, что особенно важно, при строительстве социальных объектов, в том числе тех, которые возводятся в рамках национальных проектов. Утепление и отделка фасадов социальных объектов, а именно детских садов, школ, больниц выбирается исходя из сезонности производства работ, - сообщил Владимир Захарин.

Также, по словам руководителя государственной инспекции, вентилируемая система фасада, как правило, выбирается и выполняется при минусовых температурах, что позволяет сократить сроки монтажа. На саму систему фасада предоставляется обязательное техническое свидетельство, которое подтверждает класс пожарной опасности фасадной системы и пригодность применения в строительстве новой продукции указанного материала, в соответствии с требованиями ст. 13 ч.15 Федерального закона № 123-ФЗ и ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Кроме того должны быть представлены протоколы испытаний и сертификаты соответствия техническим регламентам.

- Применяются разные варианты фасадной отделки, но все они соответствуют нормам и безопасны для таких объектов. Даже нерадивый подрядчик не сможет заменить материалы при облицовке социальных объектов, - заверил Захарин.

Таким образом, проводится многоступенчатый контроль, как проектной документации, так и производства работ и используемых материалов в процессе строительства и реконструкции.

В настоящее время продолжается расследование причин пожара в офисном центре Скала в Самаре.