В Самарской области продают «девятку» 1997 года выпуска по цене квартиры

Объявление выложено на портале auto.ru

Житель Тольятти выставил на продажу пятидверный хэтчбек ВАЗ 2109. За легендарную «девятку» на портале auto.ru он запросил 3 000 000 рублей. Все потому, что машина, выпущенная в 1997 году, сейчас находится почти в идеальном состоянии.

- Новый автомобиль для коллекции или в подарок, - отметил автор объявления. - Открывалась только водительская дверь и капот, наружные зеркала дворники и брызговики не устанавливались. На учет не ставился, ПТС, справка-счет, квитанция покупки – в наличие. Комплектация люкс. Доставка по России бесплатно. Цена указана верно.

Объявление выложено на портале auto.ru

На фотографиях видно, что на автомобиле даже сохранились заводские пломбы. Машина оснащена карбюраторным двигателем, мощностью 72 лошадиные силы и объемом 1,5 литра. Пробег менее 10 км. Цвет автомобиля белый. По словам автора объявления, он единственный владелец.

Объявление выложено на портале auto.ru

Напомним, ВАЗ-2109 «Спутник» или, как ее прозвали в народе «девятка» переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Автомобиль разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. Затем до конца 2011 года ВАЗ-21093 собирали на заводе «ЗАЗ» на Украине.