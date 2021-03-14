Стали известны подробности ДТП на ул. Некрасовской в Самаре

ДТП случило в районе дома №58 на ул. Некрасовская Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре не смогли разъехаться «Шевроле Авео» и «Форд Фьюжн». 14 марта в 00:00 37-летний водитель «Шевроле» ехал по ул. Молодогвардейская в направлении ул. Некрасовская. Как отметили в пресс-службе МВД России по Самарской области, по предварительным данным мужчина нарушил правила дорожного движения, п. 13.9 ПДД РФ, он не уступил дорогу дорогой машине. В итоге «Шевроле» столкнулся с «Фордом Фьюжн», которым управлял 50-летний водитель.

После столкновения «Форд» продолжил движение и влетел в торговый павильон.

Без пострадавших не обошлось. Травмы получил водитель автомобиля Форд. Мужчину доставили в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.