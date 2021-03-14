В Самаре на улице Дальневосточная перевернулся автомобиль, водитель погиб

Фото группы Новости Самары - Самара life (vk.com/life_samara) Фото: СОЦСЕТИ

В Кировской районе Самары на улице Дальневосточная в воскресенье, 14 марта, произошло серьёзное ДТП. Как сообщают с места событий очевидцы, мужчина на автомобиле Нива Шевроле резко повернул и наехал на ледяную глыбу. В результате наезда машина перевернулась. Сейчас на месте аварии работают спасатели, медики и полицейские.

- Авария произошла в районе дома 43. Водитель автомобиля Шевроле Нива, мужчина 1965 года рождения погиб, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Будете внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД.