В Самаре на улице Ташкентской автомобиль столкнулся с трамваем

Осторожнее на дорогах Фото: принтскрин видео.

Неприятное ДТП с участием общественного электротранспорта произошло в Самаре в воскресенье, 14 марта на улице Ташкентской в районе дома № 222. Там автомобиль Datsun столкнулся с трамваем 22 маршрута, который подъезжал к остановке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительным данным никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Из-за аварии на данном участке, в районе пересечения улицы Ташкентская и Гранитного переулка, скопилось несколько трамваем. Сложности с проездом были и у машин.