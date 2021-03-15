Ауди «догнала» Ладу: в Самарской области в ДТП пострадала 15-летняя девушка

Аварии мог поспособствовать гололед Фото: ГУ МВД по Самарской области

В селе Кинель-Черкассы произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Аваря произошла 14 марта около 6 часов вечера на улице Майская.

- 36-летний водитель на Ауди 6 не выдержал дистанцию между движущейся впереди Лады Гранты, в результате чего произошло столкновение, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате попутного столкновения, пассажирка отечественной легковушки получила травму головы. 15-летнего подростка самостоятельно доставили в ближайшую больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.