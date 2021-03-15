В Самаре в колонию отправили черного риелтора, которая обманула своих клиентов на 21 миллион рублей

Женщину осудили на 2 года в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинялась местная жительница 1979 года рождения. Суд вынес черному риелтору приговор.

- В одно производство соединены пять уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе МВД России.

Как стало известно, жительница Самары организовала свое агентство по оказанию риэлтерских услуг. Женщина оформила договора о покупке недвижимости с четырьмя своими клиентами, однако выполнять условия договора женщина не планировала. Ущерб от мошеннических действий составил 21 миллион рублей.

Железнодорожный районный суд Самары признал черного риелтора виновной и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Как рассказали в МВД, обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.