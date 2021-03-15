В Самаре при загадочных обстоятельствах умерла 17-летняя девушка

Девушка умерла в приемном покое больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 марта в больницу имени Середавина из гостиничного комплекса на ул.Демократической в Самаре доставили 17-летнюю Анну (имя девушки изменено. Прим.автора).

- Пациентка была в тяжелейшем состоянии и умерла в приемном покое, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией. – Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.

О гибели девушки медики сообщили в полицию, силовики уже начали собственную проверку.

- Подруга погибшей утверждает, что та не падала, головой не ударялась, - говорят в правоохранительных органах. – Девушка якобы приняла наркотики и одновременно потребляла алкоголь, от этого ей и стало плохо, скорую помощь вызвала как раз подруга.

Так это или нет, теперь предстоит установить правоохранительным органам. О погибшей известно, что она являлась воспитанницей соцучреждения.