"КАРО" приглашает геймеров поиграть на большом экране

Геймеров приглашают поиграть в любимые игры на большом экране

В сети кинотеатров "КАРО" приглашает геймеров поиграть в любимые игры на большом экране.

Геймеры могут зарезервировать кинозал по привлекательной цене, оформив заявку на event.karofilm.ru. В заявке указывается дата и время, кинотеатра и зал. С собой нужно захватить приставку с играми.

Цены зависят от дня недели, можно заказать дополнительные услуги, например, организовать фуршет или сделать особое оформление помещений.

"Гейминдустрия показывает потрясающие темпы роста во всем мире, и мы видим возможность для эффективной синергии между играми и кинотеатрами. Сегодняшнее предложение - это первый шаг на пути создания нового крупного бизнес-направления в кино, которое будет поддержано ключевыми компаниями из геймотрасли", - рассказала президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.