В Самаре в исторической части горел частный дом

Пожарные тушили дом в исторической части Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник, 15 марта, произошел пожар в исторической части города. Как говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области, горел частный дом на улице Арцыбушевской.

Сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 18:07. По прибытии пожарные установили, что горит дом на площади в 60 кв. метров. Пожар был локализован в 18:42, ликвидация была в 18:52.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия не было. На место выезжали 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.