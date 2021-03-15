В Самарской области предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

В Самарской области оштрафовали компанию, пытавшуюся уйти от налогов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области оштрафовали предприятие, чей сотрудник пытался дать взятку правоохранителям за прекращение проверки из-за неуплаты налогов. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, взятка в 3 млн рублей также предназначалась за общее покровительство в дальнейшем. По факту случившегося было возбуждено административное дело.

В результате мировой суд признал ООО "БПО-Отрадный" виновным в правонарушении и назначил штраф в 10 млн рублей. Кроме того, на автомобили компании наложен арест.