В Самарской области ожидают, что коронавирус начнут привозить из отпусков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области не исключают, что в ближайшее время возрастет количество заболевших коронавирусом из-за того, что люди начнут "привозить" вирус из отпусков. Такой вариант развития событий обсуждали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 15 марта.
- Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной, - сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Ранее в регионе отмечали рост новых случаев коронавируса среди детей и пожилых граждан.