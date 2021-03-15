Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1915 марта 2021 20:14

В Самарской области ожидают, что коронавирус начнут привозить из отпусков

В регионе отмечают рост заболеваемости в нескольких возрастных группах
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)

В Самарской области ожидают, что коронавирус начнут привозить из отпусков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области не исключают, что в ближайшее время возрастет количество заболевших коронавирусом из-за того, что люди начнут "привозить" вирус из отпусков. Такой вариант развития событий обсуждали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 15 марта.

- Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной, - сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Ранее в регионе отмечали рост новых случаев коронавируса среди детей и пожилых граждан.