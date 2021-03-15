В Самарской области ожидают, что коронавирус начнут привозить из отпусков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области не исключают, что в ближайшее время возрастет количество заболевших коронавирусом из-за того, что люди начнут "привозить" вирус из отпусков. Такой вариант развития событий обсуждали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 15 марта.

- Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной, - сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Ранее в регионе отмечали рост новых случаев коронавируса среди детей и пожилых граждан.