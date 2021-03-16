В Самаре ищут братьев-близнецов, подозреваемых в убийстве пожилого мужчины

В Самаре ищут братьев-близнецов. подозреваемых в убийстве мужчины

В Самаре ищут братьев-близнецов из Екатеринбурга, подозреваемых в убийстве пожилого мужчины, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, братья могут быть причастны к убийству 64-летнего жителя Самары, тело которого обнаружили в квартире дома на улице Ставропольской 13 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Братьев 1989 года рождения, ранее неоднократно судимых, ищут полицейские. В полиции просят граждан, которые имеют какую-либо информацию о Васильеве Кирилле Александровиче и Васильеве Даниле Александровиче, сообщить по телефонам - 8 (846) 373-76-40 или 112.