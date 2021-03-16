В ДТП со скорой в Самаре пострадали фельдшер и врач

В Самаре скорая помощь попала в аварию. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла ранним утром во вторник, 16 марта. В 5:40 скорая помощь со включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный свет и на пересечении улиц Авроры и Печерской столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ 2107. Легковушка ехала на зеленый.

В результате аварии пострадали фельдшер и врач, которые ехали в автомобиле скорой помощи. Также там находился пациент, он в аварии не пострадал.

По факту случившегося в полиции проводят проверку, выясняются причины аварии.