Речная переправа по Волге начнется в апреле 2021 года

В Самаре говорятся к открытию речной навигации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На сайте госзакупок появилась информация о старте речной навигации в Самаре. Заказчиком выступает минтранс Самарской области, которые готовы заплатить перевозчику 43 797 206,16 рублей за речные перевозки с апреля по август 2021 года.

Традиционно первыми в рейс отправятся маршрутные суда в Рождествено. Планируется уже 7 апреля открыть навигацию по этому направлению Следом, 16 апреля, начнут ходить суда из Самары в Зольное и в Винновку. Отметим, что расписание носит предварительный характер, его будут корректировать в зависимости от погодных условий.

Стоит отметить, что в документе также указано, что цены на переправу останутся на прежнем уровне. Однако есть планы увеличить расценки в 2022 году.