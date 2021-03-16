В апреле 2021 года в Самаре пройдут три субботника

Сейчас главы районов проверяют наличие инвентаря и мешков для мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары определились с датами проведения общегородских субботников, которые пройдут в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего вида города.

- Общегородские субботники пройдут 10,17 и 24 апреля 2021 года. Сейчас все районы должны определиться с привлечением техники и проверить наличие инвентаря, которое будет выдаваться желающим для уборки территорий после зимнего сезона, - поручил районным главам первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Кроме того, представителям муниципальных предприятий Самары было поручено не ждать официального начала месячника, а работать над благоустройством по погоде.

- На следующей неделе прогнозируется устойчивая погода со знаком «плюс», поэтому нужно будет приступить к рыхлению снега, сбору мусора, а также расчистить прилотковую часть дорог, - отметил вице-мэр Самары.

Несмотря на то, что долгое время в Самаре не было осадков, проблема уборки снега и наледи с крыш остается актуальной. Проверить состояние крыш города перед потеплением поручено ГАТИ по благоустройству. С улиц города также продолжают вывозить снег на специальные полигоны. Особое внимание уделяется тем местам, где возможно подтопление территорий.